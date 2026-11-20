Louis Armstrong & Duke Ellington - Great Summit (8436563186332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong & Duke Ellington
Альбом (сингл)
Great Summit
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
В наличии
Код товара: 718905
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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong & Duke Ellington
Альбом (сингл)
Great Summit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Duke’s Place, I'm Just A Lucky So And So, Cottontail, Mood Indigo, Do Nothin’ Till You Hear From Me, Solitude, The Beautiful American, Black And Tan Fantasy, Drop Me Off In Harlem, The Mooche, In A Mellow Tone, It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Louis Armstrong & Duke Ellington - Great Summit (8436563186332) виниловая пластинка
Единственная полноценная совместная сессия Луи Армстронга и Дюка Эллингтона . Дюк и Луи были знакомы с середины двадцатых годов и много раз выступали по очереди на одной сцене. Однако записи их совместных работ до этого альбома крайне редки. В этой совместной сессии Луи играет композиции Эллингтона, Дюк играет на фортепиано, а аккомпанирует группа Louis All Stars – разумеется, без пианиста Билли Кайла . «Музыка, получившаяся в результате этого эксперимента, вдохновлённого Бобом Тиле (продюсером), выдающаяся и совершенно необходимая. Это одно из самых интригующих джазовых совещаний во всей истории. Армстронг играл на трубе с уверенностью и пел красиво и мощно».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Louis Armstrong & Duke Ellington
Альбом (сингл)
Great Summit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Duke’s Place, I'm Just A Lucky So And So, Cottontail, Mood Indigo, Do Nothin’ Till You Hear From Me, Solitude, The Beautiful American, Black And Tan Fantasy, Drop Me Off In Harlem, The Mooche, In A Mellow Tone, It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Единственная полноценная совместная сессия Луи Армстронга и Дюка Эллингтона . Дюк и Луи были знакомы с середины двадцатых годов и много раз выступали по очереди на одной сцене. Однако записи их совместных работ до этого альбома крайне редки. В этой совместной сессии Луи играет композиции Эллингтона, Дюк играет на фортепиано, а аккомпанирует группа Louis All Stars – разумеется, без пианиста Билли Кайла . «Музыка, получившаяся в результате этого эксперимента, вдохновлённого Бобом Тиле (продюсером), выдающаяся и совершенно необходимая. Это одно из самых интригующих джазовых совещаний во всей истории. Армстронг играл на трубе с уверенностью и пел красиво и мощно».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Louis Armstrong & Duke Ellington - Great Summit (8436563186332) виниловая пластинка - по цене 2660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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