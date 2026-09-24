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Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка

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Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 1
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 2
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 3
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453)
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 1
  • Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 2
  • Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 3
  • Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453)
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Осенний Джаз, Гуд Бай, Мой Мальчик, Художник, что рисует Дождь, Колыбельная, Дождливое Такси, Настоящий Ты, Москва Река, Ля-Ля-Фа, Сумасшедшая, Я Всегда С Тобой, Зимняя Вишня, Городок, Это Всё Для Тебя
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка

Советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Трёхкратная обладательница Национальной Российской премии «Овация», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453)
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Осенний Джаз, Гуд Бай, Мой Мальчик, Художник, что рисует Дождь, Колыбельная, Дождливое Такси, Настоящий Ты, Москва Река, Ля-Ля-Фа, Сумасшедшая, Я Всегда С Тобой, Зимняя Вишня, Городок, Это Всё Для Тебя
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Трёхкратная обладательница Национальной Российской премии «Овация», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Анжелика Варум - Лучшие Песни (Crystal Red) (4680068806453) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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