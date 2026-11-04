Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718896
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х43х34
Вес, кг.
18.5
Описание товара Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475)
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 020 руб.2255 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D D4 (90MB1A00-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 080 руб. 11 340 руб.2270 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN ...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 9 410 руб.2353 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5
-
В наличииЦена 9 420 руб.2355 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime A620AM-K AM5
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550-PLUS Socket AM4 (90MB14U0-M0EA...
-
В наличииЦена 9 640 руб.2410 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE A620M GAMING X, AM5, A620, 4*DDR5
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M D3HP 4*DDR5
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Maxsun MS-Challenger H810ITX WIFI B860 LGA1851 (6940709661475)