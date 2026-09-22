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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718889
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USB 3.2 Gen 2х2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5
Материнская плата Asus с мощным чипсетом AMD B850 открывает путь к современным возможностям. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 и поддержке до 256 ГБ с рекордной частотой 8000 МГц, она легко справится с любой многозадачностью — от требовательных игр до работы с большими данными. Компактный форм-фактор mATX (24,4 х 24,4 см) позволит организовать производительную систему даже в небольшом корпусе, сохранив при этом гибкость для апгрейда. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 даёт беззаветную скорость самым прогрессивным видеокартам и накопителям. Оптимальное сочетание возможностей для тех, кто ценит мощь и компактность.
USB 3.2 Gen 2х2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus с мощным чипсетом AMD B850 открывает путь к современным возможностям. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 и поддержке до 256 ГБ с рекордной частотой 8000 МГц, она легко справится с любой многозадачностью — от требовательных игр до работы с большими данными. Компактный форм-фактор mATX (24,4 х 24,4 см) позволит организовать производительную систему даже в небольшом корпусе, сохранив при этом гибкость для апгрейда. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 даёт беззаветную скорость самым прогрессивным видеокартам и накопителям. Оптимальное сочетание возможностей для тех, кто ценит мощь и компактность.
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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