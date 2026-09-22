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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)

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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718855
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х34
Вес, кг.
9.71

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)

Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE в белом цвете поддерживает сокеты AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011 и LGA 1851. Устройство рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания производительных многоядерных CPU. Особенностью модели является 2.1-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 480x480, который используется для отображения системных параметров и анимации. Система украшена адресуемой RGB подсветкой. Светодиоды интегрированы в вентиляторы и водоблок. Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE оснащена двухсекционным алюминиевым радиатором с размерами 276x120x27 мм. 120-миллиметровые вентиляторы на базе малошумных гидродинамических подшипников скольжения с увеличенным ресурсом вращаются с частотой от 500 до 1800 об/мин. Скорость вращения регулируется автоматически. Удобство монтажа системы гарантируют 400-миллиметровые гибкие трубки. Устройство является необслуживаемым: оно не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Термопаста входит в комплект поставки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE в белом цвете поддерживает сокеты AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011 и LGA 1851. Устройство рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания производительных многоядерных CPU. Особенностью модели является 2.1-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 480x480, который используется для отображения системных параметров и анимации. Система украшена адресуемой RGB подсветкой. Светодиоды интегрированы в вентиляторы и водоблок. Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE оснащена двухсекционным алюминиевым радиатором с размерами 276x120x27 мм. 120-миллиметровые вентиляторы на базе малошумных гидродинамических подшипников скольжения с увеличенным ресурсом вращаются с частотой от 500 до 1800 об/мин. Скорость вращения регулируется автоматически. Удобство монтажа системы гарантируют 400-миллиметровые гибкие трубки. Устройство является необслуживаемым: оно не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Термопаста входит в комплект поставки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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