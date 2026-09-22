Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)
Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE в белом цвете поддерживает сокеты AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011 и LGA 1851. Устройство рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания производительных многоядерных CPU. Особенностью модели является 2.1-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 480x480, который используется для отображения системных параметров и анимации. Система украшена адресуемой RGB подсветкой. Светодиоды интегрированы в вентиляторы и водоблок. Система охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE оснащена двухсекционным алюминиевым радиатором с размерами 276x120x27 мм. 120-миллиметровые вентиляторы на базе малошумных гидродинамических подшипников скольжения с увеличенным ресурсом вращаются с частотой от 500 до 1800 об/мин. Скорость вращения регулируется автоматически. Удобство монтажа системы гарантируют 400-миллиметровые гибкие трубки. Устройство является необслуживаемым: оно не рассчитано на модернизацию компонентов и замену охлаждающей жидкости. Термопаста входит в комплект поставки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 750 руб.2688 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36...
-
В наличииЦена 18 760 руб.4690 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 G...
-
В наличииЦена 19 600 руб.4900 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling SL240 XE WHITE (SL240_XE_WHITE)