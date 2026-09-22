Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 1
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 2
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 3
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 4
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 5
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 1
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 2
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 3
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 4
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 5
  • Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718852
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2150 об/мин
Уровень шума
21
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х43
Вес, кг.
13.2

Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1

Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 — это жидкостная система охлаждения для процессора. Она состоит из радиатора, двух вентиляторов и помпы с водоблоком. **Радиатор** выполнен из алюминия и имеет размеры 282 x 120 x 27 мм. Он предназначен для рассеивания тепла от процессора и передачи его охлаждающей жидкости. **Вентиляторы** имеют диаметр 120 мм и скорость вращения от 500 до 1800 об/мин. Они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера и охлаждение радиатора. Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими устройствами с поддержкой ARGB. **Помпа с водоблоком** обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения. Водоблок изготовлен из меди и имеет размеры 92 x 76 x 47 мм. Система охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB подходит для процессоров с TDP до 250 Вт. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD. Эта модель имеет следующие **характеристики**: * Размеры: 282 x 120 x 27 мм (радиатор), 120 х 120 х 25 мм (вентилятор). * Скорость вращения вентилятора: 500–1800 об/мин. * Воздушный поток: 69,34 CFM. * Уровень шума: до 30 дБ. * Тип подшипника: гидродинамический. * Подсветка: ARGB. * Совместимость: Intel LGA115x/1366/20xx, AMD AM4. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость системы охлаждения с вашим процессором и корпусом компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2150 об/мин
Уровень шума
21
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 — это жидкостная система охлаждения для процессора. Она состоит из радиатора, двух вентиляторов и помпы с водоблоком. **Радиатор** выполнен из алюминия и имеет размеры 282 x 120 x 27 мм. Он предназначен для рассеивания тепла от процессора и передачи его охлаждающей жидкости. **Вентиляторы** имеют диаметр 120 мм и скорость вращения от 500 до 1800 об/мин. Они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера и охлаждение радиатора. Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими устройствами с поддержкой ARGB. **Помпа с водоблоком** обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения. Водоблок изготовлен из меди и имеет размеры 92 x 76 x 47 мм. Система охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB подходит для процессоров с TDP до 250 Вт. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD. Эта модель имеет следующие **характеристики**: * Размеры: 282 x 120 x 27 мм (радиатор), 120 х 120 х 25 мм (вентилятор). * Скорость вращения вентилятора: 500–1800 об/мин. * Воздушный поток: 69,34 CFM. * Уровень шума: до 30 дБ. * Тип подшипника: гидродинамический. * Подсветка: ARGB. * Совместимость: Intel LGA115x/1366/20xx, AMD AM4. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость системы охлаждения с вашим процессором и корпусом компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...