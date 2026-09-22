Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)
**Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)** — жидкостная система охлаждения для вашего ПК. **Преимущества:** * **Эффективное охлаждение:** длина радиатора составляет 360 мм, что обеспечивает высокую производительность и эффективное охлаждение процессора. * **Стильный дизайн:** белый цвет и RGB-подсветка делают эту систему не только функциональной, но и эстетически привлекательной. * **Тихая работа:** три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают тихую и эффективную работу системы. **Характеристики:** * Тип: жидкостная система охлаждения. * Цвет: белый. * Диаметр вентилятора: 120 мм. * Цвет подсветки: RGB. * Количество вентиляторов в комплекте: 3. * Длина радиатора: 360 мм. Жидкостная система охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH — это отличное решение для тех, кто хочет обеспечить своему ПК эффективное охлаждение и стильный внешний вид.
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