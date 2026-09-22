Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 1
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 2
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 3
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 4
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 5
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718848
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2 050 об/мин
Уровень шума
25.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х13
Вес, кг.
2.21

Описание товара Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)

**Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)** — жидкостная система охлаждения для вашего ПК. **Преимущества:** * **Эффективное охлаждение:** длина радиатора составляет 360 мм, что обеспечивает высокую производительность и эффективное охлаждение процессора. * **Стильный дизайн:** белый цвет и RGB-подсветка делают эту систему не только функциональной, но и эстетически привлекательной. * **Тихая работа:** три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают тихую и эффективную работу системы. **Характеристики:** * Тип: жидкостная система охлаждения. * Цвет: белый. * Диаметр вентилятора: 120 мм. * Цвет подсветки: RGB. * Количество вентиляторов в комплекте: 3. * Длина радиатора: 360 мм. Жидкостная система охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH — это отличное решение для тех, кто хочет обеспечить своему ПК эффективное охлаждение и стильный внешний вид.



Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2 050 об/мин
Уровень шума
25.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
**Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH)** — жидкостная система охлаждения для вашего ПК. **Преимущества:** * **Эффективное охлаждение:** длина радиатора составляет 360 мм, что обеспечивает высокую производительность и эффективное охлаждение процессора. * **Стильный дизайн:** белый цвет и RGB-подсветка делают эту систему не только функциональной, но и эстетически привлекательной. * **Тихая работа:** три вентилятора диаметром 120 мм обеспечивают тихую и эффективную работу системы. **Характеристики:** * Тип: жидкостная система охлаждения. * Цвет: белый. * Диаметр вентилятора: 120 мм. * Цвет подсветки: RGB. * Количество вентиляторов в комплекте: 3. * Длина радиатора: 360 мм. Жидкостная система охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH — это отличное решение для тех, кто хочет обеспечить своему ПК эффективное охлаждение и стильный внешний вид.


Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 360 WH (DIG-360-WH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...