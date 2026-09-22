Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718843
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х48х26
Вес, кг.
11.05
Описание товара Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0)
Эта система охлаждения имеет стильный дизайн и оснащена RGB-подсветкой, которая позволяет настроить цвет и эффекты в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря использованию качественных материалов и компонентов, она обеспечивает надёжную работу и долгий срок службы. Если вы ищете эффективную систему охлаждения для своего компьютера, то ASUS TUF Gaming LC II 360 — отличный выбор. Она обеспечит стабильное охлаждение процессора и поможет избежать перегрева даже во время интенсивных игровых сессий или работы с требовательными приложениями.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Эта система охлаждения имеет стильный дизайн и оснащена RGB-подсветкой, которая позволяет настроить цвет и эффекты в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря использованию качественных материалов и компонентов, она обеспечивает надёжную работу и долгий срок службы. Если вы ищете эффективную систему охлаждения для своего компьютера, то ASUS TUF Gaming LC II 360 — отличный выбор. Она обеспечит стабильное охлаждение процессора и поможет избежать перегрева даже во время интенсивных игровых сессий или работы с требовательными приложениями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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