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Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0)

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Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 1
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 2
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 3
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 4
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 5
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 6
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 7
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 8
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 9
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 10
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 8
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 9
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 10
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718842
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х31
Вес, кг.
10.96

Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0)

Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT (90RC00T2-M0UAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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