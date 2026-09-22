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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718841
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Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0)
Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.
Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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