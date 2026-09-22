Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 1
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 2
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 3
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 4
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 5
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 6
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 7
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 8
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 9
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 8
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 9
  • Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2200 об/мин.
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х31
Вес, кг.
10.88

Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0)

Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2200 об/мин.
Уровень шума
36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Достигните оптимальной производительности и потрясающей эстетики с ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD White Edition, оснащенным насосом Gen7 v2 от Asetek и вентиляторами радиатора ROG ARGB. Легко справляйтесь с теплом, выделяемым процессорами AMD Ryzen и Intel Core, чтобы высвободить безграничную мощность. Наслаждайтесь расширенной гибкостью установки с вращающимся на 360° водоблоком, который подходит для различных вариантов монтажа. Изучите спектр режимов подсветки Aura, чтобы повысить визуальную привлекательность вашей игровой сборки. И воспользуйтесь идеальным сочетанием эффективности и изысканного дизайна для непревзойденного опыта.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT (90RC00W2-M0UAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...