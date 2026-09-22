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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 3 Slim
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6&quot; FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718834
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3 Slim
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 3 Slim отлично подойдет для повседневной работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важны баланс производительности и мобильности, качественный экран и достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности. Модель справится с работой в офисных приложениях, просмотром контента, веб-серфингом и легкой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.

Процессор, видеокарта и производительность

AMD Ryzen 5 7520U - современный энергоэффективный процессор с четырьмя ядрами и поддержкой многопоточности, обеспечивающий уверенную производительность в повседневных задачах. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео, базовой обработкой фото и казуальными играми, но серьезный гейминг или работа с 3D-графикой останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и повышенной яркостью 300 нит обеспечивает четкое изображение и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при просмотре фильмов, работе с документами и веб-серфинге.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько приложений одновременно без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий корпус и оптимизированная система охлаждения позволяют сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря энергоэффективной платформе AMD и сбалансированной конфигурации, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при умеренных нагрузках, что важно для использования в поездках или учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Встроенная графика накладывает ограничения на возможности работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется тем, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и мультимедиа с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для серьезных игр или профессиональной графики.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3 Slim
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 3 Slim отлично подойдет для повседневной работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важны баланс производительности и мобильности, качественный экран и достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности. Модель справится с работой в офисных приложениях, просмотром контента, веб-серфингом и легкой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.

Процессор, видеокарта и производительность

AMD Ryzen 5 7520U - современный энергоэффективный процессор с четырьмя ядрами и поддержкой многопоточности, обеспечивающий уверенную производительность в повседневных задачах. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео, базовой обработкой фото и казуальными играми, но серьезный гейминг или работа с 3D-графикой останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и повышенной яркостью 300 нит обеспечивает четкое изображение и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при просмотре фильмов, работе с документами и веб-серфинге.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько приложений одновременно без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий корпус и оптимизированная система охлаждения позволяют сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря энергоэффективной платформе AMD и сбалансированной конфигурации, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при умеренных нагрузках, что важно для использования в поездках или учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Встроенная графика накладывает ограничения на возможности работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется тем, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и мультимедиа с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для серьезных игр или профессиональной графики.

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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