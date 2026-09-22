Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey
Для кого и под какие задачи
Lenovo IdeaPad 3 Slim отлично подойдет для повседневной работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важны баланс производительности и мобильности, качественный экран и достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности. Модель справится с работой в офисных приложениях, просмотром контента, веб-серфингом и легкой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.
Процессор, видеокарта и производительность
AMD Ryzen 5 7520U - современный энергоэффективный процессор с четырьмя ядрами и поддержкой многопоточности, обеспечивающий уверенную производительность в повседневных задачах. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео, базовой обработкой фото и казуальными играми, но серьезный гейминг или работа с 3D-графикой останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и повышенной яркостью 300 нит обеспечивает четкое изображение и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при просмотре фильмов, работе с документами и веб-серфинге.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько приложений одновременно без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий корпус и оптимизированная система охлаждения позволяют сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря энергоэффективной платформе AMD и сбалансированной конфигурации, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при умеренных нагрузках, что важно для использования в поездках или учебе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Встроенная графика накладывает ограничения на возможности работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется тем, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и мультимедиа с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для серьезных игр или профессиональной графики.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
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Для кого и под какие задачи
Lenovo IdeaPad 3 Slim отлично подойдет для повседневной работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук ориентирован на пользователей, которым важны баланс производительности и мобильности, качественный экран и достаточный запас оперативной памяти для комфортной многозадачности. Модель справится с работой в офисных приложениях, просмотром контента, веб-серфингом и легкой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.
Процессор, видеокарта и производительность
AMD Ryzen 5 7520U - современный энергоэффективный процессор с четырьмя ядрами и поддержкой многопоточности, обеспечивающий уверенную производительность в повседневных задачах. Встроенная графика AMD Radeon справляется с воспроизведением видео, базовой обработкой фото и казуальными играми, но серьезный гейминг или работа с 3D-графикой останутся за пределами возможностей этой конфигурации.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и повышенной яркостью 300 нит обеспечивает четкое изображение и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при просмотре фильмов, работе с документами и веб-серфинге.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько приложений одновременно без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и развлекательного контента.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий корпус и оптимизированная система охлаждения позволяют сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря энергоэффективной платформе AMD и сбалансированной конфигурации, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при умеренных нагрузках, что важно для использования в поездках или учебе.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Встроенная графика накладывает ограничения на возможности работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Рекомендуется тем, кто ищет надежный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и мультимедиа с хорошим экраном и достаточным объемом памяти, но не планирует использовать его для серьезных игр или профессиональной графики.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Slim 15.6" FHD IPS 300N R5-7520U 16Gb 512Gb SSD UMA DOS Grey