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Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние купить с доставкой в Москве, 718831
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Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние, 718831

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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 1
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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 2
Уценка
Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 1
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 2
  • Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
960 руб.  2 130 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние
960 руб. -55%
2 130 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Высота, см
55
Ширина, см
14
Размеры в упаковке, см
52х34х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, опрыскиватель в полном комплекте

Отзывы о товаре Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Высота, см
55
Ширина, см
14
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, опрыскиватель в полном комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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