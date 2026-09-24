Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние, 718831
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%960 руб. 2 130 руб.
В наличии
Код товара: 718831
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960 руб. -55%
2 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Высота, см
55
Ширина, см
14
Размеры в упаковке, см
52х34х18
Вес, кг.
2.8
Описание товара Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, опрыскиватель в полном комплекте
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Высота, см
55
Ширина, см
14
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, опрыскиватель в полном комплекте
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Уцененный товар Опрыскиватель 12 л, ранцевый, с насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad отличное состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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