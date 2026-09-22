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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 6
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 7
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718823
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х34
Вес, кг.
14.8

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A)

Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB предназначена для установки в игровые компьютеры. Конструкция данной системы охлаждения состоит из радиатора длиной 317 мм, трех вентиляторов, водяного медного блока и трубок длиной 450 мм для циркуляции охлаждающей жидкости в защитной тканевой оплетке. Вентиляторы поддерживают функцию плавной регулировки скорости вращения в пределах 200-1900 об/мин и основаны на долговечном гидродинамическом подшипнике, обеспечивая таким образом быстрое отведение тепла. ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB подходит для обслуживания чипов от производителей AMD и Intel.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-280 A-RGB White (ACFRE00151A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
140
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB предназначена для установки в игровые компьютеры. Конструкция данной системы охлаждения состоит из радиатора длиной 317 мм, трех вентиляторов, водяного медного блока и трубок длиной 450 мм для циркуляции охлаждающей жидкости в защитной тканевой оплетке. Вентиляторы поддерживают функцию плавной регулировки скорости вращения в пределах 200-1900 об/мин и основаны на долговечном гидродинамическом подшипнике, обеспечивая таким образом быстрое отведение тепла. ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB подходит для обслуживания чипов от производителей AMD и Intel.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
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Отзывы


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