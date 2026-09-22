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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 6
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 7
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 8
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 9
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 10
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 11
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 12
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 13
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 14
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 15
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 8
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 9
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 10
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 11
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 12
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 13
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 14
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 15
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718821
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х31
Вес, кг.
8.2

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A)

**Жидкостная система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB White** Жидкостная система охлаждения Liquid Freezer III-240 A-RGB от компании Arctic Cooling — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она совместима с различными сокетами и обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * **Совместимость:** Multi Compatible. * **Тип:** жидкостная система охлаждения. * **Модель:** Liquid Freezer III-240 A-RGB. * **Код товара:** ACFRE00150A. * **Цвет:** белый. Система охлаждения оснащена вентиляторами с RGB-подсветкой, которые не только эффективно охлаждают процессор, но и придают компьютеру стильный вид. Благодаря своей конструкции и качественным компонентам, Liquid Freezer III-240 A-RGB обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Если вы ищете надёжную и эффективную систему охлаждения для вашего процессора, то Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB — отличный выбор.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
**Жидкостная система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB White** Жидкостная система охлаждения Liquid Freezer III-240 A-RGB от компании Arctic Cooling — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она совместима с различными сокетами и обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * **Совместимость:** Multi Compatible. * **Тип:** жидкостная система охлаждения. * **Модель:** Liquid Freezer III-240 A-RGB. * **Код товара:** ACFRE00150A. * **Цвет:** белый. Система охлаждения оснащена вентиляторами с RGB-подсветкой, которые не только эффективно охлаждают процессор, но и придают компьютеру стильный вид. Благодаря своей конструкции и качественным компонентам, Liquid Freezer III-240 A-RGB обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Если вы ищете надёжную и эффективную систему охлаждения для вашего процессора, то Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB — отличный выбор.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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