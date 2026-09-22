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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 6
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 7
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 8
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 9
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 10
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 11
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 12
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 13
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 14
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 15
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 16
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 7
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 8
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 9
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 10
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 11
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 12
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 13
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 14
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 15
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 16
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718819
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х34
Вес, кг.
13.6

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A)

ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB Black — это трёхсекционная система жидкостного охлаждения процессора, отличающаяся высокой эффективностью и тишиной своей работы. Отличительными особенностями системы являются 38-мм радиатор, охлаждающая поверхность которого была увеличена на 23% путем увеличения плотности рёбер, и мощный 60-мм VRM-вентилятор, способный значительно понизить температуру зоны VRM на материнской плате. Данная модель оснащена тремя фирменными 140-мм P-вентиляторами с A-RGB Gen.2, обеспечивающими очень высокое статическое давление воздуха.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB (ACFRE00185A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
26
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB Black — это трёхсекционная система жидкостного охлаждения процессора, отличающаяся высокой эффективностью и тишиной своей работы. Отличительными особенностями системы являются 38-мм радиатор, охлаждающая поверхность которого была увеличена на 23% путем увеличения плотности рёбер, и мощный 60-мм VRM-вентилятор, способный значительно понизить температуру зоны VRM на материнской плате. Данная модель оснащена тремя фирменными 140-мм P-вентиляторами с A-RGB Gen.2, обеспечивающими очень высокое статическое давление воздуха.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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