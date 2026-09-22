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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
2 800 об/мин
Уровень шума
25
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718817
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
2 800 об/мин
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х34
Вес, кг.
15.1

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A)

Современные процессоры требуют эффективного охлаждения, особенно при разгоне или длительных нагрузках. Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 Black — это высокопроизводительное решение, которое обеспечивает стабильную работу вашего ПК даже в самых требовательных сценариях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам эта СЖО гарантирует отличный теплоотвод и низкий уровень шума, что делает её идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и профессионалов, работающих с ресурсоёмкими приложениями. Одной из ключевых особенностей Liquid Freezer III Pro 280 Black является её мощный радиатор с увеличенной площадью теплообмена. Его габариты (317 x 38 x 138 мм) позволяют эффективно рассеивать тепло, а алюминиевая конструкция обеспечивает оптимальный баланс между прочностью и теплопроводностью. Радиатор совместим с монтажными размерами 280 мм, что делает его универсальным решением для большинства современных корпусов. Два высокопроизводительных 140-мм вентилятора с гидродинамическими подшипниками обеспечивают мощный воздушный поток до 110 CFM, а регулировка скорости от 600 до 3000 об/мин позволяет гибко настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки. Сердцем системы является водоблок из чистой меди, обеспечивающий максимальную теплопередачу от процессора к теплоносителю. Его компактные размеры (108.5 x 68.5 x 91 мм) и продуманная конструкция минимизируют гидравлическое сопротивление, повышая эффективность работы помпы. Скорость вращения помпы регулируется с помощью PWM и может варьироваться от 800 до 2800 об/мин, что позволяет точно настраивать производительность системы под конкретные задачи. Гибкие и прочные трубки длиной 450 мм обеспечивают удобный монтаж даже в крупных корпусах, а их надёжная фиксация исключает риск протечек.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 (ACFRE00179A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
2 800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современные процессоры требуют эффективного охлаждения, особенно при разгоне или длительных нагрузках. Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 Black — это высокопроизводительное решение, которое обеспечивает стабильную работу вашего ПК даже в самых требовательных сценариях. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным материалам эта СЖО гарантирует отличный теплоотвод и низкий уровень шума, что делает её идеальным выбором для геймеров, оверклокеров и профессионалов, работающих с ресурсоёмкими приложениями. Одной из ключевых особенностей Liquid Freezer III Pro 280 Black является её мощный радиатор с увеличенной площадью теплообмена. Его габариты (317 x 38 x 138 мм) позволяют эффективно рассеивать тепло, а алюминиевая конструкция обеспечивает оптимальный баланс между прочностью и теплопроводностью. Радиатор совместим с монтажными размерами 280 мм, что делает его универсальным решением для большинства современных корпусов. Два высокопроизводительных 140-мм вентилятора с гидродинамическими подшипниками обеспечивают мощный воздушный поток до 110 CFM, а регулировка скорости от 600 до 3000 об/мин позволяет гибко настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки. Сердцем системы является водоблок из чистой меди, обеспечивающий максимальную теплопередачу от процессора к теплоносителю. Его компактные размеры (108.5 x 68.5 x 91 мм) и продуманная конструкция минимизируют гидравлическое сопротивление, повышая эффективность работы помпы. Скорость вращения помпы регулируется с помощью PWM и может варьироваться от 800 до 2800 об/мин, что позволяет точно настраивать производительность системы под конкретные задачи. Гибкие и прочные трубки длиной 450 мм обеспечивают удобный монтаж даже в крупных корпусах, а их надёжная фиксация исключает риск протечек.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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