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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718810
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
221
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
1.23

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB - компактная двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на сборки формата SFF и mid-tower с акцентом на Full HD- и QHD-гейминг. Модель ZT-B50600E-10M использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату длиной около 22 см, что упрощает установку в компактные корпуса.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Twin Edge OC подойдёт игрокам, которые хотят собрать аккуратный системный блок или небольшой ПК и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для домашних и рабочих систем карта подходит как универсальный акселератор для приложений с CUDA-ускорением, мультимедиа и лёгкого монтажа, если объёма 8 ГБ VRAM достаточно под типичные проекты.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ZOTAC RTX 5060 Twin Edge OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает примерно 2497-2527 МГц, а TDP порядка 145 Вт даёт уверенную производительность в QHD при адекватных настройках и использовании DLSS 4 в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов, включая 4K-панели с высокой частотой кадров. Двухвентиляторная система охлаждения с компактным 2-слотовым радиатором рассчитана на заявленный теплопакет; при нормальном airflow она удерживает температуру в комфортных пределах, но в очень тесных корпусах важно обеспечить приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Twin Edge OC - 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому для офисных и домашних систем с бюджетными БП стоит заранее убедиться в качестве и запасе по линиям. Компактный корпус удобен для SFF-сборок, но при длительных игровых сессиях в жарком помещении карта будет чувствительна к общей температуре внутри корпуса, поэтому имеет смысл предусмотреть хотя бы один фронтальный вентилятор на вдув.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
221
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB - компактная двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на сборки формата SFF и mid-tower с акцентом на Full HD- и QHD-гейминг. Модель ZT-B50600E-10M использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату длиной около 22 см, что упрощает установку в компактные корпуса.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Twin Edge OC подойдёт игрокам, которые хотят собрать аккуратный системный блок или небольшой ПК и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для домашних и рабочих систем карта подходит как универсальный акселератор для приложений с CUDA-ускорением, мультимедиа и лёгкого монтажа, если объёма 8 ГБ VRAM достаточно под типичные проекты.

Архитектура и производительность

По спецификациям у ZOTAC RTX 5060 Twin Edge OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает примерно 2497-2527 МГц, а TDP порядка 145 Вт даёт уверенную производительность в QHD при адекватных настройках и использовании DLSS 4 в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов, включая 4K-панели с высокой частотой кадров. Двухвентиляторная система охлаждения с компактным 2-слотовым радиатором рассчитана на заявленный теплопакет; при нормальном airflow она удерживает температуру в комфортных пределах, но в очень тесных корпусах важно обеспечить приток воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Twin Edge OC - 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому для офисных и домашних систем с бюджетными БП стоит заранее убедиться в качестве и запасе по линиям. Компактный корпус удобен для SFF-сборок, но при длительных игровых сессиях в жарком помещении карта будет чувствительна к общей температуре внутри корпуса, поэтому имеет смысл предусмотреть хотя бы один фронтальный вентилятор на вдув.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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