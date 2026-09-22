Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB - компактная двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на сборки формата SFF и mid-tower с акцентом на Full HD- и QHD-гейминг. Модель ZT-B50600E-10M использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату длиной около 22 см, что упрощает установку в компактные корпуса.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Twin Edge OC подойдёт игрокам, которые хотят собрать аккуратный системный блок или небольшой ПК и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для домашних и рабочих систем карта подходит как универсальный акселератор для приложений с CUDA-ускорением, мультимедиа и лёгкого монтажа, если объёма 8 ГБ VRAM достаточно под типичные проекты.
Архитектура и производительность
По спецификациям у ZOTAC RTX 5060 Twin Edge OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает примерно 2497-2527 МГц, а TDP порядка 145 Вт даёт уверенную производительность в QHD при адекватных настройках и использовании DLSS 4 в тяжёлых сценах с RT.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов, включая 4K-панели с высокой частотой кадров. Двухвентиляторная система охлаждения с компактным 2-слотовым радиатором рассчитана на заявленный теплопакет; при нормальном airflow она удерживает температуру в комфортных пределах, но в очень тесных корпусах важно обеспечить приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Twin Edge OC - 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому для офисных и домашних систем с бюджетными БП стоит заранее убедиться в качестве и запасе по линиям. Компактный корпус удобен для SFF-сборок, но при длительных игровых сессиях в жарком помещении карта будет чувствительна к общей температуре внутри корпуса, поэтому имеет смысл предусмотреть хотя бы один фронтальный вентилятор на вдув.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 280 руб.10820 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 45 350 руб.11338 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 170 руб.11793 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 47 870 руб.11968 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 070 руб.12268 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 330 руб.12583 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 59 700 руб.14925 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 77 940 руб.19485 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 88 060 руб.22015 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 020 руб.22255 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 790 руб.22698 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC 8GB - компактная двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированная на сборки формата SFF и mid-tower с акцентом на Full HD- и QHD-гейминг. Модель ZT-B50600E-10M использует 8 ГБ GDDR7, 128-битную шину и укороченную плату длиной около 22 см, что упрощает установку в компактные корпуса.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Twin Edge OC подойдёт игрокам, которые хотят собрать аккуратный системный блок или небольшой ПК и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх в 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Для домашних и рабочих систем карта подходит как универсальный акселератор для приложений с CUDA-ускорением, мультимедиа и лёгкого монтажа, если объёма 8 ГБ VRAM достаточно под типичные проекты.
Архитектура и производительность
По спецификациям у ZOTAC RTX 5060 Twin Edge OC 3840 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, память работает на 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает примерно 2497-2527 МГц, а TDP порядка 145 Вт даёт уверенную производительность в QHD при адекватных настройках и использовании DLSS 4 в тяжёлых сценах с RT.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 x8 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырёх мониторов, включая 4K-панели с высокой частотой кадров. Двухвентиляторная система охлаждения с компактным 2-слотовым радиатором рассчитана на заявленный теплопакет; при нормальном airflow она удерживает температуру в комфортных пределах, но в очень тесных корпусах важно обеспечить приток воздуха.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Twin Edge OC - 550 Вт с одним 8-пиновым коннектором, поэтому для офисных и домашних систем с бюджетными БП стоит заранее убедиться в качестве и запасе по линиям. Компактный корпус удобен для SFF-сборок, но при длительных игровых сессиях в жарком помещении карта будет чувствительна к общей температуре внутри корпуса, поэтому имеет смысл предусмотреть хотя бы один фронтальный вентилятор на вдув.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)