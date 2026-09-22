Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)
Компактный дизайн видеокарт серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 готов к установке в корпуса малого форм-фактора (SFF), что упрощает апгрейд для геймеров. Благодаря тонкому 2-слотовому исполнению и короткой длине до 220,5 мм (8,7 дюйма), видеокарта легко устанавливается в большинство современных корпусов. Для питания этой видеокарты требуется всего один 8-контактный разъём PCIe. Рекомендуемый блок питания от 650 Вт, что снижает количество компонентов, необходимых для апгрейда, делая серию 5060 более привлекательным выбором для обновления. Жесткость конструкции ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Series обеспечивается прочной металлической задней пластиной, которая служит надёжной основой и повышает долговечность. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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