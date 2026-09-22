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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 10
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 11
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 12
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 13
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 10
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 11
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 12
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 13
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718809
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
1.22

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)

Компактный дизайн видеокарт серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 готов к установке в корпуса малого форм-фактора (SFF), что упрощает апгрейд для геймеров. Благодаря тонкому 2-слотовому исполнению и короткой длине до 220,5 мм (8,7 дюйма), видеокарта легко устанавливается в большинство современных корпусов. Для питания этой видеокарты требуется всего один 8-контактный разъём PCIe. Рекомендуемый блок питания от 650 Вт, что снижает количество компонентов, необходимых для апгрейда, делая серию 5060 более привлекательным выбором для обновления. Жесткость конструкции ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Series обеспечивается прочной металлической задней пластиной, которая служит надёжной основой и повышает долговечность. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE 8GB GDDR7 (ZT-B50600E-10M)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный дизайн видеокарт серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 готов к установке в корпуса малого форм-фактора (SFF), что упрощает апгрейд для геймеров. Благодаря тонкому 2-слотовому исполнению и короткой длине до 220,5 мм (8,7 дюйма), видеокарта легко устанавливается в большинство современных корпусов. Для питания этой видеокарты требуется всего один 8-контактный разъём PCIe. Рекомендуемый блок питания от 650 Вт, что снижает количество компонентов, необходимых для апгрейда, делая серию 5060 более привлекательным выбором для обновления. Жесткость конструкции ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Series обеспечивается прочной металлической задней пластиной, которая служит надёжной основой и повышает долговечность. Утилита ZOTAC GAMING FireStorm получила свежий новый дизайн для серии 50, в полной гармонии с элегантным обликом новых видеокарт. FireStorm предлагает широкий набор инструментов для настройки и мониторинга: частоты ядра и памяти GPU, напряжение, скорость и кривую вращения вентиляторов, а также эффекты подсветки SPECTRA RGB.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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