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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)

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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 11
Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 11
  • Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718808
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х26
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC 12GB - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с усиленным охлаждением и 12 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый QHD- и частичный 4K-гейминг, а также ресурсоёмкие задачи в рабочих станциях. Серия GamingPro-S сочетает строгий корпус с ARGB-подсветкой, системой TurboFan 4.0 и поддержкой Palit Maker для кастомизации кожуха.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro-S OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и 4K, рассчитывают на высокие пресеты, DLSS 4 и трассировку лучей без агрессивных компромиссов по качеству графики. Для создателей контента и пользователей AI-инструментов 12 ГБ GDDR7 и архитектура Blackwell дают заметный запас по работе с рендером, сложными сценами и моделями, если нагрузка ещё не требует уровня RTX 5070 Ti и выше.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit RTX 5070 GamingPro-S OC 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, 192-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Буст-частота ядра достигает 2572 МГц, а TDP на уровне примерно 260-270 Вт позволяет удерживать высокие частоты при достаточном охлаждении, обеспечивая серьёзный запас FPS в QHD и уверенную работу в 4K с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует шину PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения с TurboFan Blade 4.0, композитными тепловыми трубками, медным основанием и 0dB-режимом в простое ориентирована на длительные игровые и рабочие нагрузки, при условии, что корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5070 GamingPro-S OC - не менее 650 Вт с одним 16-пиновым коннектором 12VHPWR, поэтому при апгрейде старой конфигурации нужно оценить совместимость БП и аккуратно проложить кабель без сильных перегибов. Длина карты около 330 мм и трёхслотовый форм-фактор требуют достаточно просторного корпуса; перед покупкой стоит проверить, не перекроет ли видеокарта места под фронтальный радиатор СЖО или корзины для дисков.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC 12GB - видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с усиленным охлаждением и 12 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый QHD- и частичный 4K-гейминг, а также ресурсоёмкие задачи в рабочих станциях. Серия GamingPro-S сочетает строгий корпус с ARGB-подсветкой, системой TurboFan 4.0 и поддержкой Palit Maker для кастомизации кожуха.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro-S OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и 4K, рассчитывают на высокие пресеты, DLSS 4 и трассировку лучей без агрессивных компромиссов по качеству графики. Для создателей контента и пользователей AI-инструментов 12 ГБ GDDR7 и архитектура Blackwell дают заметный запас по работе с рендером, сложными сценами и моделями, если нагрузка ещё не требует уровня RTX 5070 Ti и выше.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit RTX 5070 GamingPro-S OC 6144 CUDA-ядер, 12 ГБ GDDR7, 192-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с с пропускной способностью около 672 ГБ/с. Буст-частота ядра достигает 2572 МГц, а TDP на уровне примерно 260-270 Вт позволяет удерживать высокие частоты при достаточном охлаждении, обеспечивая серьёзный запас FPS в QHD и уверенную работу в 4K с DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует шину PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая до четырёх мониторов и разрешения вплоть до 8K. Система охлаждения с TurboFan Blade 4.0, композитными тепловыми трубками, медным основанием и 0dB-режимом в простое ориентирована на длительные игровые и рабочие нагрузки, при условии, что корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5070 GamingPro-S OC - не менее 650 Вт с одним 16-пиновым коннектором 12VHPWR, поэтому при апгрейде старой конфигурации нужно оценить совместимость БП и аккуратно проложить кабель без сильных перегибов. Длина карты около 330 мм и трёхслотовый форм-фактор требуют достаточно просторного корпуса; перед покупкой стоит проверить, не перекроет ли видеокарта места под фронтальный радиатор СЖО или корзины для дисков.

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Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO-S OC 12GB GDDR7 (NE75070T19K9-GB2050U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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