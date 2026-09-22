Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)
Описание SSD-накопителя MSI: Представляем передовое решение для хранения данных — SSD-накопитель от бренда MSI, который предлагает непревзойденную производительность и надежность. Этот накопитель обладает объемом 4096 ГБ, что позволяет хранить огромные массивы данных, будь то бизнес-подразделения или домашние медиаархивы. Одним из ключевых преимуществ является поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4, который обеспечивает чрезвычайно высокие скорости передачи данных. Скорости чтения и записи достигают 14 100 МБ/с и 12 600 МБ/с соответственно, что позволяет существенно сократить время загрузки файлов и приложений. Для повышения производительности используется тип флэш-памяти 3D NAND в сочетании с наличием DRAM буфера, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 3000 Тб, что делает этот накопитель идеальным для пользователей с интенсивными рабочими процессами. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит легкость установки и совместимость с разнообразными системами. Кроме того, уровень надежности этого устройства подтверждается впечатляющим сроком наработки на отказ в 1 600 000 часов. Энергопотребление устройства составляет всего 11,5 Вт, что способствует его экономичной эксплуатации, не жертвуя производительностью. Сделанный в Китае, SSD-накопитель от MSI объединяет в себе инновационные технологии и высокую надежность, создавая идеальное решение для самых взыскательных пользователей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 860 руб.8715 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB SLEG-860-2000GCS ADATA
-
В наличииЦена 45 360 руб.11340 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 51 900 руб.12975 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB Fury Renegade (SFYR2S/2T0)
-
В наличииЦена 55 460 руб.13865 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 56 990 руб.14248 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 59 850 руб.14963 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 65 650 руб.16413 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 73 960 руб.18490 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 76 860 руб.19215 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 84 660 руб.21165 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 88 560 руб.22140 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 112 080 руб.28020 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)