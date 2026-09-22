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SSD Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)

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Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Энергопотребление
11.5
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718766
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Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х18
Вес, кг.
2.52

Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)

Описание SSD-накопителя MSI: Представляем передовое решение для хранения данных — SSD-накопитель от бренда MSI, который предлагает непревзойденную производительность и надежность. Этот накопитель обладает объемом 4096 ГБ, что позволяет хранить огромные массивы данных, будь то бизнес-подразделения или домашние медиаархивы. Одним из ключевых преимуществ является поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4, который обеспечивает чрезвычайно высокие скорости передачи данных. Скорости чтения и записи достигают 14 100 МБ/с и 12 600 МБ/с соответственно, что позволяет существенно сократить время загрузки файлов и приложений. Для повышения производительности используется тип флэш-памяти 3D NAND в сочетании с наличием DRAM буфера, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 3000 Тб, что делает этот накопитель идеальным для пользователей с интенсивными рабочими процессами. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит легкость установки и совместимость с разнообразными системами. Кроме того, уровень надежности этого устройства подтверждается впечатляющим сроком наработки на отказ в 1 600 000 часов. Энергопотребление устройства составляет всего 11,5 Вт, что способствует его экономичной эксплуатации, не жертвуя производительностью. Сделанный в Китае, SSD-накопитель от MSI объединяет в себе инновационные технологии и высокую надежность, создавая идеальное решение для самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14100
Скорость записи, Мб/с
12600
Максимальный ресурс записи (TBW)
3000
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
11.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание SSD-накопителя MSI: Представляем передовое решение для хранения данных — SSD-накопитель от бренда MSI, который предлагает непревзойденную производительность и надежность. Этот накопитель обладает объемом 4096 ГБ, что позволяет хранить огромные массивы данных, будь то бизнес-подразделения или домашние медиаархивы. Одним из ключевых преимуществ является поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4, который обеспечивает чрезвычайно высокие скорости передачи данных. Скорости чтения и записи достигают 14 100 МБ/с и 12 600 МБ/с соответственно, что позволяет существенно сократить время загрузки файлов и приложений. Для повышения производительности используется тип флэш-памяти 3D NAND в сочетании с наличием DRAM буфера, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 3000 Тб, что делает этот накопитель идеальным для пользователей с интенсивными рабочими процессами. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит легкость установки и совместимость с разнообразными системами. Кроме того, уровень надежности этого устройства подтверждается впечатляющим сроком наработки на отказ в 1 600 000 часов. Энергопотребление устройства составляет всего 11,5 Вт, что способствует его экономичной эксплуатации, не жертвуя производительностью. Сделанный в Китае, SSD-накопитель от MSI объединяет в себе инновационные технологии и высокую надежность, создавая идеальное решение для самых взыскательных пользователей.
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Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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