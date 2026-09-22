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SSD Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83)

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Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14600
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718765
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14600
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х18
Вес, кг.
2.52

Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83)

SSD накопитель MSI с объемом 2048 Гб представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, соответствующее самым современным требованиям пользователей. Оснащенный интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, этот SSD обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 14600 МБ/с, а скорость записи составляет до 10000 МБ/с, что позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации и значительно ускоряет работу систем. Флэш-память 3D NAND и наличие DRAM буфера способствуют повышенной надежности и долговечности накопителя. Максимальный ресурс записи составляет 1400 Тб (TBW), что обеспечивает долговременную устойчивость к интенсивным нагрузкам, а время наработки на отказ достигает 1 600 000 часов, подтверждая надежность и стабильность работы. Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель универсальным для использования в современных ноутбуках и настольных компьютерах. SSD от MSI — это оптимальный выбор для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которые ищут лучшее соотношение производительности и надежности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
14600
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель MSI с объемом 2048 Гб представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, соответствующее самым современным требованиям пользователей. Оснащенный интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, этот SSD обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 14600 МБ/с, а скорость записи составляет до 10000 МБ/с, что позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации и значительно ускоряет работу систем. Флэш-память 3D NAND и наличие DRAM буфера способствуют повышенной надежности и долговечности накопителя. Максимальный ресурс записи составляет 1400 Тб (TBW), что обеспечивает долговременную устойчивость к интенсивным нагрузкам, а время наработки на отказ достигает 1 600 000 часов, подтверждая надежность и стабильность работы. Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель универсальным для использования в современных ноутбуках и настольных компьютерах. SSD от MSI — это оптимальный выбор для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которые ищут лучшее соотношение производительности и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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