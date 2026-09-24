Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние, 718748
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%530 руб. 1 400 руб.
В наличии
Код товара: 718748
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
530 руб. -62%
1 400 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х53х4
Вес, кг.
3.1
Описание товара Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (нет одной накладки на ножке корпуса, потертости) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Страна производитель
Россия
Причина уценки: витринный образец (нет одной накладки на ножке корпуса, потертости) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка
Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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