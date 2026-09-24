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Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 718748
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Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние, 718748

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Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 1
Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 2
Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 3
Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 4
Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 5
Уценка
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 1
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 2
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 3
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 4
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 5
  • Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. &quot;Ника&quot; белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
530 руб.  1 400 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние
530 руб. -62%
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х53х4
Вес, кг.
3.1

Описание товара Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (нет одной накладки на ножке корпуса, потертости) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка

Отзывы о товаре Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Сушилка для белья
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (нет одной накладки на ножке корпуса, потертости) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: сушилка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Сушилка д/белья напол. мет. вертикал. "Ника" белый 15 м 530*495*1300 мм СБВ2б хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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