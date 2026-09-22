Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Материнская плата GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки аппаратной платформы в системном блоке ПК. Она поддерживает совместную работу с процессором AMD, который подключается через сокет AM5. Для модулей оперативной памяти суммарным объемом до 256 ГБ предусмотрены 4 слота DIMM стандарта DDR5. Графическую дискретную видеокарту можно разместить при помощи слотов PCI-E x16. Установка накопителей HDD/SSD реализована благодаря 4 разъемам SATA и 2 M.2. В GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE соединение с Интернетом выполняется проводным способом посредством сетевого контроллера со скоростью 2.5 Гбит/с и через Wi-Fi 6E. Усиленная подсистема питания 12+2+2 фазы, твердотельные конденсаторы гарантируют стабильность материнской платы. Средства утилиты GIGABYTE Control Center предлагают настройку и контроль параметров производительности.
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