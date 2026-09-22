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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851

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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Поддержка SLI/CrossFire
нет
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718692
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Размеры в упаковке, см
36х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851

Сделайте шаг в будущее с ROG Strix B860-F, с его доминирующим решением по мощности и лучшими в своем классе скоростями DDR5. Его слот PCIe 5.0 следующего поколения обеспечивает непревзойденную пропускную способность видеокарты для максимального FPS, и вы можете свести к минимуму задержку с помощью сверхбыстрого Wi-Fi 6E или 2,5G LAN. Все эти привилегии сочетаются с характерными радужными полосами и акцентами в стиле ретро, чтобы вы могли продемонстрировать свою гордость геймера. Благодаря ускорению NPU и передовым решениям AI, ROG STRIX B860-F Gaming WiFi поддерживает передовые приложения AI PC. Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, она предлагает сверхбыструю скорость передачи данных, исключительные возможности подключения и универсальную эстетику, которая подходит как для смелых, так и для сдержанных стилей. УСИЛЕНИЕ НПУ Интегрированный NPU в процессорах Intel Core Ultra (серия 2) эффективно ускоряет рабочие процессы ИИ — и NPU Boost позволяет вам делать больше с ним. Эта функция BIOS разгоняет NPU всего одним щелчком мыши, увеличивая производительность до 24%. DDR5 ГОСПОДСТВО Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-F. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС Благодаря ярким акцентам, подсветке Aura Sync и гладкой черной печатной плате материнская плата ROG Strix B860-F станет ярким стартом для вашей системы, особенно в сочетании с такими же яркими продуктами из экосистемы ROG.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Описание
Сделайте шаг в будущее с ROG Strix B860-F, с его доминирующим решением по мощности и лучшими в своем классе скоростями DDR5. Его слот PCIe 5.0 следующего поколения обеспечивает непревзойденную пропускную способность видеокарты для максимального FPS, и вы можете свести к минимуму задержку с помощью сверхбыстрого Wi-Fi 6E или 2,5G LAN. Все эти привилегии сочетаются с характерными радужными полосами и акцентами в стиле ретро, чтобы вы могли продемонстрировать свою гордость геймера. Благодаря ускорению NPU и передовым решениям AI, ROG STRIX B860-F Gaming WiFi поддерживает передовые приложения AI PC. Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, она предлагает сверхбыструю скорость передачи данных, исключительные возможности подключения и универсальную эстетику, которая подходит как для смелых, так и для сдержанных стилей. УСИЛЕНИЕ НПУ Интегрированный NPU в процессорах Intel Core Ultra (серия 2) эффективно ускоряет рабочие процессы ИИ — и NPU Boost позволяет вам делать больше с ним. Эта функция BIOS разгоняет NPU всего одним щелчком мыши, увеличивая производительность до 24%. DDR5 ГОСПОДСТВО Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-F. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС Благодаря ярким акцентам, подсветке Aura Sync и гладкой черной печатной плате материнская плата ROG Strix B860-F станет ярким стартом для вашей системы, особенно в сочетании с такими же яркими продуктами из экосистемы ROG.


Теги товара: atx, ddr5
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Отзывы


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