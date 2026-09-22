Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA1851
Сделайте шаг в будущее с ROG Strix B860-F, с его доминирующим решением по мощности и лучшими в своем классе скоростями DDR5. Его слот PCIe 5.0 следующего поколения обеспечивает непревзойденную пропускную способность видеокарты для максимального FPS, и вы можете свести к минимуму задержку с помощью сверхбыстрого Wi-Fi 6E или 2,5G LAN. Все эти привилегии сочетаются с характерными радужными полосами и акцентами в стиле ретро, чтобы вы могли продемонстрировать свою гордость геймера. Благодаря ускорению NPU и передовым решениям AI, ROG STRIX B860-F Gaming WiFi поддерживает передовые приложения AI PC. Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, она предлагает сверхбыструю скорость передачи данных, исключительные возможности подключения и универсальную эстетику, которая подходит как для смелых, так и для сдержанных стилей. УСИЛЕНИЕ НПУ Интегрированный NPU в процессорах Intel Core Ultra (серия 2) эффективно ускоряет рабочие процессы ИИ — и NPU Boost позволяет вам делать больше с ним. Эта функция BIOS разгоняет NPU всего одним щелчком мыши, увеличивая производительность до 24%. DDR5 ГОСПОДСТВО Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-F. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС Благодаря ярким акцентам, подсветке Aura Sync и гладкой черной печатной плате материнская плата ROG Strix B860-F станет ярким стартом для вашей системы, особенно в сочетании с такими же яркими продуктами из экосистемы ROG.
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