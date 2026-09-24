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Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка

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Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 5
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 6
Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 5
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 6
  • Johnny Winter &amp; Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Harlem Shuffle, Soul Man, You've Lost That Lovin' Feelin', A4.1 Slippin' & Slidin', A4.2 Jailhouse Rock, A4.3 Tutti Frutti, A4.4 Sick & Tired, A4.5 I'm Ready, A4.6 Realin' And Rockin', A4.7 Blue Suede Shoes, A4.8 Jenny Take A Ride, A4.9 Good Golly Miss Molly, Let The Good Times Roll, Mercy, Mercy, Baby, Whatcha Want Me To Do
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка

Together — альбом 1976 года братьев Джонни Винтер (гитара, вокал) и Эдгар Винтер (саксофон, вокал). Выпущенный всего через три месяца после альбома Джонни Винтера Captured Live!, он полностью состоит из рок-н-ролльных и соул-стандартов. Этот альбом — возможность услышать, как The Edgar Winter Group (Эдгар на саксофоне, Рик Дерринджер на гитаре, Дэн Хартман на фортепиано и Чак Рафф на барабанах) играют вместе с группой Джонни Винтера (Джонни и Флойд Рэдфорд на гитаре, Рэнди Джо Хоббс на бас-гитаре и Ричард Хьюз на барабанах) на одной сцене.

Отзывы о товаре Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Harlem Shuffle, Soul Man, You've Lost That Lovin' Feelin', A4.1 Slippin' & Slidin', A4.2 Jailhouse Rock, A4.3 Tutti Frutti, A4.4 Sick & Tired, A4.5 I'm Ready, A4.6 Realin' And Rockin', A4.7 Blue Suede Shoes, A4.8 Jenny Take A Ride, A4.9 Good Golly Miss Molly, Let The Good Times Roll, Mercy, Mercy, Baby, Whatcha Want Me To Do
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Together — альбом 1976 года братьев Джонни Винтер (гитара, вокал) и Эдгар Винтер (саксофон, вокал). Выпущенный всего через три месяца после альбома Джонни Винтера Captured Live!, он полностью состоит из рок-н-ролльных и соул-стандартов. Этот альбом — возможность услышать, как The Edgar Winter Group (Эдгар на саксофоне, Рик Дерринджер на гитаре, Дэн Хартман на фортепиано и Чак Рафф на барабанах) играют вместе с группой Джонни Винтера (Джонни и Флойд Рэдфорд на гитаре, Рэнди Джо Хоббс на бас-гитаре и Ричард Хьюз на барабанах) на одной сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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