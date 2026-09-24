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Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка

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Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 1
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 2
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 3
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 4
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 5
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 6
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 7
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 8
Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kai Winding & J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Great Kai & J.J.
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 1
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 2
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 3
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 4
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 5
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 6
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 7
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 8
  • Kai Winding &amp; J.J. Johnson - The Great Kai &amp; J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718677
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Загружаем...
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Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475207757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kai Winding & J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Great Kai & J.J.
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Could Be The Start Of Something Big, Georgia On My Mind, Blue Monk, Judy, Alone Together, Side By Side, I Concentrate On You, Theme From Picnic, Trixie, Going, Going, Gong!, Just For A Thrill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Could Be The Start Of Something Big, Georgia On My Mind, Blue Monk, Judy, Alone Together, Side By Side, I Concentrate On You, Theme From Picnic, Trixie, Going, Going, Gong!, Just For A Thrill

Отзывы о товаре Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475207757]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kai Winding & J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Great Kai & J.J.
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Could Be The Start Of Something Big, Georgia On My Mind, Blue Monk, Judy, Alone Together, Side By Side, I Concentrate On You, Theme From Picnic, Trixie, Going, Going, Gong!, Just For A Thrill
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Could Be The Start Of Something Big, Georgia On My Mind, Blue Monk, Judy, Alone Together, Side By Side, I Concentrate On You, Theme From Picnic, Trixie, Going, Going, Gong!, Just For A Thrill
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kai Winding & J.J. Johnson - The Great Kai & J.J. (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207757) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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