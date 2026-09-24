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Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка

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Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 1
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 2
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 3
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor
Альбом (сингл)
Wheelin' & Dealin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane &amp; Arthur Taylor - Wheelin&#039; &amp; Dealin&#039; (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718676
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072684959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor
Альбом (сингл)
Wheelin' & Dealin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Things Ain’t What They Used To Be, Wheelin’, Robbins’ Nest, Dealin’
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00862
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка

«Wheelin' & Dealin'» — студийный альбом Джона Колтрейна и Фрэнка Уэсса (серия Original Jazz Classics). В записи также приняли участие тенор-саксофонист Пол Киничетт, постоянный участник группы Колтрейна, и Мэл Уолдрон на фортепиано. Арт Тейлор (ударные) и Дуг Уоткинс (бас) дополнили ритм-секцию.

Отзывы о товаре Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072684959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor
Альбом (сингл)
Wheelin' & Dealin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Things Ain’t What They Used To Be, Wheelin’, Robbins’ Nest, Dealin’
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00862
Страна производитель
США
Описание
«Wheelin' & Dealin'» — студийный альбом Джона Колтрейна и Фрэнка Уэсса (серия Original Jazz Classics). В записи также приняли участие тенор-саксофонист Пол Киничетт, постоянный участник группы Колтрейна, и Мэл Уолдрон на фортепиано. Арт Тейлор (ударные) и Дуг Уоткинс (бас) дополнили ритм-секцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Wess, Paul Quinichette, John Coltrane & Arthur Taylor - Wheelin' & Dealin' (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072684959) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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