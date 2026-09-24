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Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка

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Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 1
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 2
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 3
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 4
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 5
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 6
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 7
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 8
Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet
Альбом (сингл)
World Dialogue
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 1
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 2
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 3
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 4
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 5
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 6
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 7
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 8
  • Stephan Thelen, Al Pari Quartet &amp; Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718675
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Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet
Альбом (сингл)
World Dialogue
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Circular Lines Chaconne, B World Dialogue C Silesia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это великолепная возможность погрузиться в захватывающий мир музыкального диалога, созданного талантливым музыкантом Стефаном Теленом. Альбом "World dialogue" на двух LP пластинках предлагает слушателю уникальное путешествие в глубины звукового ландшафта, где сочетаются инновационные мелодии и захватывающая атмосфера. Здесь каждая нота раскрывает перед вами мир новых звуков и идей, создавая пространство для творческого вдохновения и внутреннего диалога. Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это шанс установить связь между современностью и музыкальным наследием. Альбом переплетает разные стили и жанры, отражая разнообразие мировой музыки и ее глобальное значение. Эти записи являются мостом между прошлым, настоящим и будущим, гармонично сочетая в себе классические и новаторские элементы. Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию уникальным и выразительным альбомом. Глубокие музыкальные текстуры и передовые композиции будут вдохновлять вас и расширять ваши горизонты музыкального восприятия. Не упустите возможность погрузиться в мир звукового диалога, купив виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP). Этот альбом наполнен эмоциями и идеями, которые не оставят вас равнодушными и позволят вам прочувствовать всю мощь музыки.

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet
Альбом (сингл)
World Dialogue
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Circular Lines Chaconne, B World Dialogue C Silesia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это великолепная возможность погрузиться в захватывающий мир музыкального диалога, созданного талантливым музыкантом Стефаном Теленом. Альбом "World dialogue" на двух LP пластинках предлагает слушателю уникальное путешествие в глубины звукового ландшафта, где сочетаются инновационные мелодии и захватывающая атмосфера. Здесь каждая нота раскрывает перед вами мир новых звуков и идей, создавая пространство для творческого вдохновения и внутреннего диалога. Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это шанс установить связь между современностью и музыкальным наследием. Альбом переплетает разные стили и жанры, отражая разнообразие мировой музыки и ее глобальное значение. Эти записи являются мостом между прошлым, настоящим и будущим, гармонично сочетая в себе классические и новаторские элементы. Купить виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP) — это возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию уникальным и выразительным альбомом. Глубокие музыкальные текстуры и передовые композиции будут вдохновлять вас и расширять ваши горизонты музыкального восприятия. Не упустите возможность погрузиться в мир звукового диалога, купив виниловую пластинку Stephan Thelen / World dialogue (2LP). Этот альбом наполнен эмоциями и идеями, которые не оставят вас равнодушными и позволят вам прочувствовать всю мощь музыки.
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Отзывы


Stephan Thelen, Al Pari Quartet & Kronos Quartet - World Dialogue (5060197762131) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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