Top.Mail.Ru
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 1
Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 2
Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 3
Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 4
Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Stewart &amp; The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...