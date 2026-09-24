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Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка

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Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 1
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 2
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 3
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 4
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 5
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 6
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 7
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 8
Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruno Spoerri & Reto Weber
Альбом (сингл)
The Sound Of The Ufos
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruno Spoerri &amp; Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4260038319215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruno Spoerri & Reto Weber
Альбом (сингл)
The Sound Of The Ufos
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
First Impression, Swiss Encounter, Destination Galaxy M81, Strange Visitors, Cosmic Samba, Sun Spots
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: First Impression, Swiss Encounter, Destination Galaxy M81, Strange Visitors, Cosmic Samba, Sun Spots

Отзывы о товаре Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4260038319215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruno Spoerri & Reto Weber
Альбом (сингл)
The Sound Of The Ufos
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
First Impression, Swiss Encounter, Destination Galaxy M81, Strange Visitors, Cosmic Samba, Sun Spots
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: First Impression, Swiss Encounter, Destination Galaxy M81, Strange Visitors, Cosmic Samba, Sun Spots
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Spoerri & Reto Weber - The Sound Of The Ufos (4260038319215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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