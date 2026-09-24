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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка

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Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 1
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 2
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 3
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 4
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlos Santana & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 2
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 3
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 4
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588859014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlos Santana & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord Meditation
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord Meditation

Отзывы о товаре Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588859014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlos Santana & John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord Meditation
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord Meditation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue, Original Master Recording) (0196588859014) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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