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Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка

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Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 1
Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 2
Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 1
  • Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 2
  • Roswell Rudd, Lafayette Harris &amp; Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Jazz
Трек-лист
Something To Live For, Goodbye Pork Pie Hat, Can't We Be Friends, I Hadn't Anyone Till You, Too Late Now, House Of The Rising Sun, I Look In The Mirror, Pannonica
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Something To Live For, Goodbye Pork Pie Hat, Can't We Be Friends, I Hadn't Anyone Till You, Too Late Now, House Of The Rising Sun, I Look In The Mirror, Pannonica

Отзывы о товаре Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Jazz
Трек-лист
Something To Live For, Goodbye Pork Pie Hat, Can't We Be Friends, I Hadn't Anyone Till You, Too Late Now, House Of The Rising Sun, I Look In The Mirror, Pannonica
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Something To Live For, Goodbye Pork Pie Hat, Can't We Be Friends, I Hadn't Anyone Till You, Too Late Now, House Of The Rising Sun, I Look In The Mirror, Pannonica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roswell Rudd, Lafayette Harris & Fay Victor - Embrace (5060197761349) виниловая пластинка - купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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