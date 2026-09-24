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Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка

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Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 1
Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 2
Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 3
Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Strength And Power
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 1
  • Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 2
  • Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 3
  • Roswell Rudd, Trevor Dunn &amp; Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Strength And Power
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strength & Power, Cobalt Is A Divine, The Bedroom, Luminescent, Dunn's Falls, Struttin' for Jah Jah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strength & Power, Cobalt Is A Divine, The Bedroom, Luminescent, Dunn's Falls, Struttin' for Jah Jah

Отзывы о товаре Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Strength And Power
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strength & Power, Cobalt Is A Divine, The Bedroom, Luminescent, Dunn's Falls, Struttin' for Jah Jah
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strength & Power, Cobalt Is A Divine, The Bedroom, Luminescent, Dunn's Falls, Struttin' for Jah Jah
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roswell Rudd, Trevor Dunn & Jamie Saft - Strength And Power (5060197760861) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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