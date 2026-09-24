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Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка

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Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 1
Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 2
Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 3
Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Terry Riley & Gyan Riley
Альбом (сингл)
Way Out Yonder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 1
  • Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 2
  • Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 3
  • Terry Riley &amp; Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718665
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574874118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Terry Riley & Gyan Riley
Альбом (сингл)
Way Out Yonder
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Out Yonder Melismantra, The Lake, Folk Song, Garden Of Earthly Delights, Dark Queen D Deep Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка

«Way Out Yonder» — второй концертный релиз Терри Райли и Джиана Райли, дуэта, состоящего из легендарного американского композитора и пионера минималистской музыки Терри Райли и его сына, гитариста и композитора Джиана Райли. Альбом состоит из спонтанных импровизаций и композиций Терри и Джиана, записанных во время трех выступлений в Канаде, Японии и США, и демонстрирует мастерство старшего Райли в игре на фортепиано, вокале, мелодике и электронике. Обложку альбома создала Барбара Фалконер, которая также нарисовала обложку юбилейного альбома Райли «Sri Camel» 1978 года. Альбом впервые выпущен на виниле на этом двойном виниле, мастеринг для которого выполнил Дэйв Гарднер в студии Infrasonic Mastering.

Отзывы о товаре Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574874118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Terry Riley & Gyan Riley
Альбом (сингл)
Way Out Yonder
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Out Yonder Melismantra, The Lake, Folk Song, Garden Of Earthly Delights, Dark Queen D Deep Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Way Out Yonder» — второй концертный релиз Терри Райли и Джиана Райли, дуэта, состоящего из легендарного американского композитора и пионера минималистской музыки Терри Райли и его сына, гитариста и композитора Джиана Райли. Альбом состоит из спонтанных импровизаций и композиций Терри и Джиана, записанных во время трех выступлений в Канаде, Японии и США, и демонстрирует мастерство старшего Райли в игре на фортепиано, вокале, мелодике и электронике. Обложку альбома создала Барбара Фалконер, которая также нарисовала обложку юбилейного альбома Райли «Sri Camel» 1978 года. Альбом впервые выпущен на виниле на этом двойном виниле, мастеринг для которого выполнил Дэйв Гарднер в студии Infrasonic Mastering.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Terry Riley & Gyan Riley - Way Out Yonder (0711574874118) виниловая пластинка – стоимость товара 5820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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