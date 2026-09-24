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Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка

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Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 1
Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 2
Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 3
Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 1
  • Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 2
  • Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 3
  • Ivo Perelman, Balazs Pandi &amp; Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Freedom, What Love Can Lead To, To Remember What Never Existed, One, Stigma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freedom, What Love Can Lead To, To Remember What Never Existed, One, Stigma

Отзывы о товаре Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760380]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris
Альбом (сингл)
One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Freedom, What Love Can Lead To, To Remember What Never Existed, One, Stigma
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Freedom, What Love Can Lead To, To Remember What Never Existed, One, Stigma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ivo Perelman, Balazs Pandi & Joe Morris - One (5060197760380) виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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