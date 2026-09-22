Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка
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Описание товара Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка
Это совершенно новое подарочное издание, выпущенное летом 2025 года, является частью юбилейной программы Decca, посвящённой 100-летию со дня смерти великого оперного композитора Джакомо Пуччини. Запись, сделанная в январе 1974 года в венском зале «Софиенселе», представлена ??лучшим ансамблем того времени: Миреллой Френи и Лучано Паваротти под управлением дирижёра Герберта фон Караяна. После первого релиза запись получила восторженные отзывы как критиков, так и меломанов. Журнал Gramophone описал её как «набор, о котором можно только мечтать». Это наследие продолжается и в новом издании. Запись была ремастерирована с оригинальных кассет 1975 года и теперь доступна на аудиофильском виниле.
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