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David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка

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David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 1
David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 2
David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 1
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 2
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Трек-лист
Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)

Отзывы о товаре David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Трек-лист
Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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