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Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 7
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 8
Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Freddie Hubbard & Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 7
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 8
  • Freddie Hubbard &amp; Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718649
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Freddie Hubbard & Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Povo, Gibraltar, Hornets (Chicago), Interlude, Hornets (Detroit), Gibraltar (Detroit)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Povo, Gibraltar, Hornets (Chicago), Interlude, Hornets (Detroit), Gibraltar (Detroit)

Отзывы о товаре Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Freddie Hubbard & Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
IN CONCERT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Povo, Gibraltar, Hornets (Chicago), Interlude, Hornets (Detroit), Gibraltar (Detroit)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Povo, Gibraltar, Hornets (Chicago), Interlude, Hornets (Detroit), Gibraltar (Detroit)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard & Stanley Turrentine - In Concert (Analogue) (4260019715616) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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