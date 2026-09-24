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Eddie Higgins & Scott Hamilton - My Foolish Heart (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153406) виниловая пластинка

Eddie Higgins & Scott Hamilton

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Foolish Heart, That Old Black Magic, The Song Is You, What Is There To Say, The More I See You, Am I Blue, These Foolish Things, My Foolish Heart - 2, Tenderly, Night And Day, Skylark, Russian Lullaby, This Love Of Mine, Embraceable You

My Foolish Heart, That Old Black Magic, The Song Is You, What Is There To Say, The More I See You, Am I Blue, These Foolish Things, My Foolish Heart - 2, Tenderly, Night And Day, Skylark, Russian Lullaby, This Love Of Mine, Embraceable You

My Foolish Heart, That Old Black Magic, The Song Is You, What Is There To Say, The More I See You, Am I Blue, These Foolish Things, My Foolish Heart - 2, Tenderly, Night And Day, Skylark, Russian Lullaby, This Love Of Mine, Embraceable You

Eddie Higgins & Scott Hamilton

Eddie Higgins & Scott Hamilton

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Foolish Heart, That Old Black Magic, The Song Is You, What Is There To Say, The More I See You, Am I Blue, These Foolish Things, My Foolish Heart - 2, Tenderly, Night And Day, Skylark, Russian Lullaby, This Love Of Mine, Embraceable You

My Foolish Heart, That Old Black Magic, The Song Is You, What Is There To Say, The More I See You, Am I Blue, These Foolish Things, My Foolish Heart - 2, Tenderly, Night And Day, Skylark, Russian Lullaby, This Love Of Mine, Embraceable You

Eddie Higgins & Scott Hamilton

Eddie Higgins & Scott Hamilton - My Foolish Heart (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153406) виниловая пластинка - стоимость товара 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.