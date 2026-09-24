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Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка

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Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 1
Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 2
Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 3
Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 4
Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress
Альбом (сингл)
The Surrounding Green
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 4
  • Fred Hersch, Joey Baron &amp; Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475344223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress
Альбом (сингл)
The Surrounding Green
Жанр
Jazz
Трек-лист
Plainsong, Law Years, The Surrounding Green, Palha?o, Embraceable You, First Song, Anticipation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Plainsong, Law Years, The Surrounding Green, Palha?o, Embraceable You, First Song, Anticipation

Отзывы о товаре Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475344223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress
Альбом (сингл)
The Surrounding Green
Жанр
Jazz
Трек-лист
Plainsong, Law Years, The Surrounding Green, Palha?o, Embraceable You, First Song, Anticipation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Plainsong, Law Years, The Surrounding Green, Palha?o, Embraceable You, First Song, Anticipation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Hersch, Joey Baron & Drew Gress - The Surrounding Green (0602475344223) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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