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Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 2
Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 3
Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko
Альбом (сингл)
Diario Mali
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 2
  • Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 3
  • Ludovico Einaudi &amp; Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948588961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko
Альбом (сингл)
Diario Mali
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Laissez Moi En Paix, Entre Nous, Soutoukou, Chanson D'amour, Chameaux, Da Mere, A L'ombre, Niger Blues, Mali Sajio, Dessert Dans Le Desert
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laissez Moi En Paix, Entre Nous, Soutoukou, Chanson D'amour, Chameaux, Da Mere, A L'ombre, Niger Blues, Mali Sajio, Dessert Dans Le Desert

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948588961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko
Альбом (сингл)
Diario Mali
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Laissez Moi En Paix, Entre Nous, Soutoukou, Chanson D'amour, Chameaux, Da Mere, A L'ombre, Niger Blues, Mali Sajio, Dessert Dans Le Desert
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Laissez Moi En Paix, Entre Nous, Soutoukou, Chanson D'amour, Chameaux, Da Mere, A L'ombre, Niger Blues, Mali Sajio, Dessert Dans Le Desert
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ludovico Einaudi & Ballake Sissoko - Diario Mali (0028948588961) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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