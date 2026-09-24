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Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка

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Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 1
Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 2
Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 3
Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 4
Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 5
Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paul Clarvis & Liam Noble
Альбом (сингл)
Starry Starry Night
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Clarvis &amp; Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718639
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paul Clarvis & Liam Noble
Альбом (сингл)
Starry Starry Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mood Indigo, Shadow Of Your Smile, Dear Someone, Maple Leaf Rag, Vincent, Poor Butterfly, Whispering, So Long, Frank Lloyd Wright, Embraceable You, Do You Know What It Means To Miss New Orleans, Paris
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mood Indigo, Shadow Of Your Smile, Dear Someone, Maple Leaf Rag, Vincent, Poor Butterfly, Whispering, So Long, Frank Lloyd Wright, Embraceable You, Do You Know What It Means To Miss New Orleans, Paris

Отзывы о товаре Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Paul Clarvis & Liam Noble
Альбом (сингл)
Starry Starry Night
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mood Indigo, Shadow Of Your Smile, Dear Someone, Maple Leaf Rag, Vincent, Poor Butterfly, Whispering, So Long, Frank Lloyd Wright, Embraceable You, Do You Know What It Means To Miss New Orleans, Paris
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mood Indigo, Shadow Of Your Smile, Dear Someone, Maple Leaf Rag, Vincent, Poor Butterfly, Whispering, So Long, Frank Lloyd Wright, Embraceable You, Do You Know What It Means To Miss New Orleans, Paris
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Clarvis & Liam Noble - Starry Starry Night (Audiophile Edition) (5060149620922) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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