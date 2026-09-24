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Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка

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Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 1
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 2
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 3
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 4
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 5
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 6
Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell & Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Ballad Of The Broken Seas
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 1
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 2
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 3
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 4
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 5
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 6
  • Isobel Campbell &amp; Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297617917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell & Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Ballad Of The Broken Seas
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deus Ibi Est, Black Mountain, The False Husband, Ballad Of The Broken Seas, Revolver, Ramblin’ Man, (Do You Wanna) Come Walk With Me?, Saturday’s Gone, It’s Hard To Kill A Bad Thing, Honey Child What Can I Do?, Dusty Wreath, The Circus Is Leaving Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deus Ibi Est, Black Mountain, The False Husband, Ballad Of The Broken Seas, Revolver, Ramblin’ Man, (Do You Wanna) Come Walk With Me?, Saturday’s Gone, It’s Hard To Kill A Bad Thing, Honey Child What Can I Do?, Dusty Wreath, The Circus Is Leaving Town

Отзывы о товаре Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297617917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell & Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Ballad Of The Broken Seas
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Deus Ibi Est, Black Mountain, The False Husband, Ballad Of The Broken Seas, Revolver, Ramblin’ Man, (Do You Wanna) Come Walk With Me?, Saturday’s Gone, It’s Hard To Kill A Bad Thing, Honey Child What Can I Do?, Dusty Wreath, The Circus Is Leaving Town
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deus Ibi Est, Black Mountain, The False Husband, Ballad Of The Broken Seas, Revolver, Ramblin’ Man, (Do You Wanna) Come Walk With Me?, Saturday’s Gone, It’s Hard To Kill A Bad Thing, Honey Child What Can I Do?, Dusty Wreath, The Circus Is Leaving Town
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isobel Campbell & Mark Lanegan - Ballad Of The Broken Seas (0711297617917) виниловая пластинка - купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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