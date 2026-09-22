Count Basie & Oscar Peterson - The Timekeepers (Analogue) (0753088165016) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Timekeepers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718632
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088165016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Timekeepers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I’m Confessin’ (That I Love You), Soft Winds, Rent Party, (Back Home Again In) Indiana, Hey, Raymond, After You’ve Gone, That’s The One
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Count Basie & Oscar Peterson - The Timekeepers (Analogue) (0753088165016) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I’m Confessin’ (That I Love You), Soft Winds, Rent Party, (Back Home Again In) Indiana, Hey, Raymond, After You’ve Gone, That’s The One
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088165016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
The Timekeepers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I’m Confessin’ (That I Love You), Soft Winds, Rent Party, (Back Home Again In) Indiana, Hey, Raymond, After You’ve Gone, That’s The One
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I’m Confessin’ (That I Love You), Soft Winds, Rent Party, (Back Home Again In) Indiana, Hey, Raymond, After You’ve Gone, That’s The One
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Count Basie & Oscar Peterson - The Timekeepers (Analogue) (0753088165016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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