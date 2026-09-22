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Gracie Abrams & Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gracie Abrams & Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка

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Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 1
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 2
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 3
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 4
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 5
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 6
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 7
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 8
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 9
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 10
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 11
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 12
Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams & Aaron Dessner
Альбом (сингл)
The Good Riddance Acoustic Shows
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 1
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 2
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 3
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 4
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 5
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 6
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 7
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 8
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 9
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 10
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 11
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 12
  • Gracie Abrams &amp; Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718631
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458814408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams & Aaron Dessner
Альбом (сингл)
The Good Riddance Acoustic Shows
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Best (Live), Block Me Out (Live), Camden (Live), This Is What The Drugs Are For (Live), Fault Line (Live), Rockland (Live), Amelie (Live), I Should Hate You (Live), Right Now (Live)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gracie Abrams & Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - это шанс погрузиться в интимную атмосферу музыки и прочувствовать искренность исполнения Gracie Abrams. Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - это альбом, который заставит вас забыть о всем и сосредоточиться только на музыке. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в эмоциональный мир, который создан душой и сердцем гениальной исполнительницы. Купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - значит стать обладателем настоящего музыкального шедевра. Этот альбом является воплощением таланта и творчества Gracie Abrams, и каждая нота на нем заставит ваше сердце замирать от красоты и глубины исполнения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) и погрузиться в уникальную музыкальную историю этой яркой и талантливой исполнительницы. Этот альбом станет настоящим сокровищем для вашей коллекции, и вы сможете наслаждаться его звучанием снова и снова.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gracie Abrams & Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458814408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gracie Abrams & Aaron Dessner
Альбом (сингл)
The Good Riddance Acoustic Shows
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Best (Live), Block Me Out (Live), Camden (Live), This Is What The Drugs Are For (Live), Fault Line (Live), Rockland (Live), Amelie (Live), I Should Hate You (Live), Right Now (Live)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - это шанс погрузиться в интимную атмосферу музыки и прочувствовать искренность исполнения Gracie Abrams. Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - это альбом, который заставит вас забыть о всем и сосредоточиться только на музыке. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в эмоциональный мир, который создан душой и сердцем гениальной исполнительницы. Купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) - значит стать обладателем настоящего музыкального шедевра. Этот альбом является воплощением таланта и творчества Gracie Abrams, и каждая нота на нем заставит ваше сердце замирать от красоты и глубины исполнения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gracie Abrams / The Good Riddance Acoustic Shows (Red) (1LP) и погрузиться в уникальную музыкальную историю этой яркой и талантливой исполнительницы. Этот альбом станет настоящим сокровищем для вашей коллекции, и вы сможете наслаждаться его звучанием снова и снова.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Gracie Abrams & Aaron Dessner - The Good Riddance Acoustic Shows (Live) (coloured) (0602458814408) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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