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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)

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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718602
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Характеристики

Бренд
MSI
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 518 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм, Нижняя панель 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х23
Вес, кг.
12.84

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)

Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)




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Характеристики
Бренд
MSI
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 518 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм, Нижняя панель 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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