Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718602
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Характеристики
Бренд
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 518 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм, Нижняя панель 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х23
Вес, кг.
12.84
Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 518 x 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель 3 x 120 мм, Верхняя панель 3 x 120 мм или 3 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм, Нижняя панель 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ (306-7G27R21-JA4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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