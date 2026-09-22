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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4)

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Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 3
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 4
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 5
Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 3
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 4
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 5
  • Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718601
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 518 х 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х23
Вес, кг.
12.82

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4)

Корпус MSI – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера, предлагающее отличный баланс между производительностью и внешним видом. Данный корпус выполнен в элегантном белом цвете с использованием высококачественных материалов – пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм, что позволяет размещать внутри современные и мощные графические адаптеры. Разработанный в формате Midi-Tower, он совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX. Это делает корпус универсальным выбором для самых разных задач – от игровых ПК до рабочих станций. Для эффективного охлаждения система комплектуется встроенными вентиляторами: одним 120 мм и двумя 160 мм, к тому же внутри имеется достаточно места для установки процессорного кулера максимальной высотой до 165 мм. Это гарантирует стабильную работу системы даже под высокими нагрузками. Одним из ярких акцентов корпуса является наличие адресной RGB-подсветки (ARGB), которая добавляет индивидуальность и позволяет пользователю настроить внешний вид ПК по своему усмотрению. Боковая панель из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами и создает современный и стильный внешний вид. Корпус не комплектуется блоком питания, который устанавливается в нижнем отсеке, что способствует более рациональному распределению воздушных потоков и обеспечивает легкий доступ для его замены или обслуживания. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3.5 дюйма, что достаточно для большинства пользователей. Всего у корпуса семь слотов расширения, которые позволяют добавить к системе дополнительные карты и устройства. Для любителей уникального дизайна и мощной аппаратной начинки этот корпус MSI станет идеальным выбором, совмещая в себе современные технологии и привлекательный внешний вид.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 160 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 518 х 485 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера, предлагающее отличный баланс между производительностью и внешним видом. Данный корпус выполнен в элегантном белом цвете с использованием высококачественных материалов – пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм, что позволяет размещать внутри современные и мощные графические адаптеры. Разработанный в формате Midi-Tower, он совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX. Это делает корпус универсальным выбором для самых разных задач – от игровых ПК до рабочих станций. Для эффективного охлаждения система комплектуется встроенными вентиляторами: одним 120 мм и двумя 160 мм, к тому же внутри имеется достаточно места для установки процессорного кулера максимальной высотой до 165 мм. Это гарантирует стабильную работу системы даже под высокими нагрузками. Одним из ярких акцентов корпуса является наличие адресной RGB-подсветки (ARGB), которая добавляет индивидуальность и позволяет пользователю настроить внешний вид ПК по своему усмотрению. Боковая панель из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами и создает современный и стильный внешний вид. Корпус не комплектуется блоком питания, который устанавливается в нижнем отсеке, что способствует более рациональному распределению воздушных потоков и обеспечивает легкий доступ для его замены или обслуживания. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3.5 дюйма, что достаточно для большинства пользователей. Всего у корпуса семь слотов расширения, которые позволяют добавить к системе дополнительные карты и устройства. Для любителей уникального дизайна и мощной аппаратной начинки этот корпус MSI станет идеальным выбором, совмещая в себе современные технологии и привлекательный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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