Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4)
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White (306-7G27W21-JA4)
Корпус MSI – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера, предлагающее отличный баланс между производительностью и внешним видом. Данный корпус выполнен в элегантном белом цвете с использованием высококачественных материалов – пластика, стали и закаленного стекла, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм, что позволяет размещать внутри современные и мощные графические адаптеры. Разработанный в формате Midi-Tower, он совместим с различными форм-факторами материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX. Это делает корпус универсальным выбором для самых разных задач – от игровых ПК до рабочих станций. Для эффективного охлаждения система комплектуется встроенными вентиляторами: одним 120 мм и двумя 160 мм, к тому же внутри имеется достаточно места для установки процессорного кулера максимальной высотой до 165 мм. Это гарантирует стабильную работу системы даже под высокими нагрузками. Одним из ярких акцентов корпуса является наличие адресной RGB-подсветки (ARGB), которая добавляет индивидуальность и позволяет пользователю настроить внешний вид ПК по своему усмотрению. Боковая панель из стекла позволяет любоваться внутренними компонентами и создает современный и стильный внешний вид. Корпус не комплектуется блоком питания, который устанавливается в нижнем отсеке, что способствует более рациональному распределению воздушных потоков и обеспечивает легкий доступ для его замены или обслуживания. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3.5 дюйма, что достаточно для большинства пользователей. Всего у корпуса семь слотов расширения, которые позволяют добавить к системе дополнительные карты и устройства. Для любителей уникального дизайна и мощной аппаратной начинки этот корпус MSI станет идеальным выбором, совмещая в себе современные технологии и привлекательный внешний вид.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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