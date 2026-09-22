Top.Mail.Ru
Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) - фото 1
Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) - фото 1
  • Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718598
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 x 415 x 435 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый, серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х49х35
Вес, кг.
9.72

Описание товара Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000)

Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000)

Отзывы о товаре Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 x 415 x 435 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый, серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Phantom 100 ATX (AH-SI1GC-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...