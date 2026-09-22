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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718580
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Описание товара Корпус Asus PROART PA401 WOOD METAL PWM Black (90DC00M0-B39010)
Компания ASUS представляет компьютерный корпус ProArt PA401 Wood Edition. Производитель акцентирует внимание на эстетике. Корпус оснащён фронтальной панелью из ясеня, и из него же выполнена накладка панели разъёмов.
ProArt PA401 Wood Edition выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 412 ? 225 ? 503 мм. Корпус предназначен для сборки систем на базе материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
ASUS ProArt PA401 Wood Edition оснащён семью слотами расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных места для установки накопителей форматов 2,5 или 3,5 дюйма, а также два дополнительных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 315 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм, а также блоков питания длиной до 170 мм. Для установки блока питания корпус разбирать не требуется — он размещается на специальном выдвижном лотке.
Все панели корпуса снимаются без использования инструментов. Установка накопителей также возможна без применения винтов. За фронтальной панелью корпуса размещены два предустановленных вентилятора диаметром 160 мм, а сзади установлен один вентилятор диаметром 120 мм.
Фронтальная панель разъёмов корпуса включает два порта USB Type-A (5 Гбит/с), один порт USB Type-C (20 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также имеется специальная кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и перезагрузки ПК.
Компания ASUS представляет компьютерный корпус ProArt PA401 Wood Edition. Производитель акцентирует внимание на эстетике. Корпус оснащён фронтальной панелью из ясеня, и из него же выполнена накладка панели разъёмов.
ProArt PA401 Wood Edition выполнен в классическом чёрном цвете. Размеры составляют 412 ? 225 ? 503 мм. Корпус предназначен для сборки систем на базе материнских плат форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
ASUS ProArt PA401 Wood Edition оснащён семью слотами расширения. Внутри предусмотрены два комбинированных места для установки накопителей форматов 2,5 или 3,5 дюйма, а также два дополнительных места для накопителей формата 2,5 дюйма. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 315 мм, процессорных кулеров высотой до 160 мм, а также блоков питания длиной до 170 мм. Для установки блока питания корпус разбирать не требуется — он размещается на специальном выдвижном лотке.
Все панели корпуса снимаются без использования инструментов. Установка накопителей также возможна без применения винтов. За фронтальной панелью корпуса размещены два предустановленных вентилятора диаметром 160 мм, а сзади установлен один вентилятор диаметром 120 мм.
Фронтальная панель разъёмов корпуса включает два порта USB Type-A (5 Гбит/с), один порт USB Type-C (20 Гбит/с), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Также имеется специальная кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и перезагрузки ПК.
Корпус Asus PROART PA401 WOOD METAL PWM Black (90DC00M0-B39010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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