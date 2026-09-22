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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) купить с доставкой в Москве
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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A)

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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 1
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 2
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 3
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 4
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 5
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 6
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 7
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 8
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 9
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 1
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 2
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 3
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 4
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 5
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 6
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 7
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 8
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 9
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718576
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 529 x 529 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
480
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х63х33
Вес, кг.
17.23

Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A)

Корпус ARCTIC COOLING — это стильное и функциональное решение для создания мощной системы, подходящее как для геймеров, так и для энтузиастов. Производитель Arctic предлагает надежный и продуманный дизайн, сочетающий в себе современные технологии и элегантный внешний вид. Корпус выполнен в белом цвете и изготовлен из сочетания пластика, стекла и металла, что обеспечивает прочность и эстетическую привлекательность. Боковая стенка оснащена окном, позволяющим демонстрировать внутренности вашего ПК, а многоцветная подсветка ARGB добавляет визуальные эффекты и настраиваемое освещение. Корпус имеет Midi-Tower типоразмер и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, mATX и E-ATX. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для накопителей 2.5 дюйма и четыре отсека для накопителей 3.5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе и установке хранилищ данных. Для обеспечения необходимого охлаждения корпус оснащен предустановленными вентиляторами: двумя на 120 мм и тремя на 140 мм. Это обеспечивает оптимальный воздушный поток для всех компонентов системы. Дополнительно, дизайн корпуса предусматривает установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 480 мм, поэтому вы можете выбрать самые производительные комплектующие. Расположение блока питания внизу корпуса способствует улучшенному распределению температуры и более аккуратной укладке кабелей. Компактный и функциональный корпус ARCTIC COOLING весит 15,4 килограмма и предлагает семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Этот корпус — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный минималистичный дизайн и возможности для кастомизации своего ПК-сборки.

Отзывы о товаре Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 529 x 529 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
480
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ARCTIC COOLING — это стильное и функциональное решение для создания мощной системы, подходящее как для геймеров, так и для энтузиастов. Производитель Arctic предлагает надежный и продуманный дизайн, сочетающий в себе современные технологии и элегантный внешний вид. Корпус выполнен в белом цвете и изготовлен из сочетания пластика, стекла и металла, что обеспечивает прочность и эстетическую привлекательность. Боковая стенка оснащена окном, позволяющим демонстрировать внутренности вашего ПК, а многоцветная подсветка ARGB добавляет визуальные эффекты и настраиваемое освещение. Корпус имеет Midi-Tower типоразмер и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, mATX и E-ATX. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для накопителей 2.5 дюйма и четыре отсека для накопителей 3.5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе и установке хранилищ данных. Для обеспечения необходимого охлаждения корпус оснащен предустановленными вентиляторами: двумя на 120 мм и тремя на 140 мм. Это обеспечивает оптимальный воздушный поток для всех компонентов системы. Дополнительно, дизайн корпуса предусматривает установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 480 мм, поэтому вы можете выбрать самые производительные комплектующие. Расположение блока питания внизу корпуса способствует улучшенному распределению температуры и более аккуратной укладке кабелей. Компактный и функциональный корпус ARCTIC COOLING весит 15,4 килограмма и предлагает семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Этот корпус — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный минималистичный дизайн и возможности для кастомизации своего ПК-сборки.
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Доставка
Отзывы


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